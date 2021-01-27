Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продлили запрет на банкеты, свадьбы и ярмарки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека ● Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса
Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию
фото © Новости Крыма
10 тысяч человек вернулись в Крым из заграничных поездок за последние полгода. У 56 из них был выявлен коронавирус. 78% заболевших вернулись из Турции.
За последнюю неделю в Крым авиатранспортом прибыли из-за границы 350 человек, инфекция обнаружена у двоих – они тоже были в Турции.
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская напоминает: все, приехавшие из-за рубежа должны в чтение 3 дней сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции и выложить результаты на портале госуслуг. Нарушивших это правило привлекают к административной ответственности.
Между тем, из 1 тысячи 748 человек, прибывших за минувшую неделю с территории Украины, 138 своевременно не сообщили о результатах. После предупреждения об ответственности исправились 35, на остальных дела переданы в суд.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. На территории Севастополя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 96 человек, пятеро скончались.
Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам. Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.
Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей
Для ученых из Крымского федерального университета закупят три десятка генно-модифицированных мышей. На них будут проводить испытания крымской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»
Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.
Украинские волки добрались до Крыма
Туристов и любителей прогулок на природе предупредили о хищных зверях в лесах возле города.
Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи
Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.
6 часов назад
Не ковидом единым: в Крыму растет смертность от онкологии
В Крыму фиксируется рост смертности от онкологических заболеваний, среди причин смертности крымчан злокачественные новообразования находятся на втором месте.