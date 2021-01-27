Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию

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10 тысяч человек вернулись в Крым из заграничных поездок за последние полгода. У 56 из них был выявлен коронавирус. 78% заболевших вернулись из Турции.

За последнюю неделю в Крым авиатранспортом прибыли из-за границы 350 человек, инфекция обнаружена у двоих – они тоже были в Турции.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская напоминает: все, приехавшие из-за рубежа должны в чтение 3 дней сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции и выложить результаты на портале госуслуг. Нарушивших это правило привлекают к административной ответственности.

Между тем, из 1 тысячи 748 человек, прибывших за минувшую неделю с территории Украины, 138 своевременно не сообщили о результатах. После предупреждения об ответственности исправились 35, на остальных дела переданы в суд.

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