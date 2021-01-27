Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +9
море +10

Коронавирус в Крыму

Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию

19:28 среда, 27 января 2021
Крымчан предупредили об опасности поездок в Турцию

фото © Новости Крыма

10 тысяч человек вернулись в Крым из заграничных поездок за последние полгода. У 56 из них был выявлен коронавирус. 78% заболевших вернулись из Турции.

За последнюю неделю в Крым авиатранспортом прибыли из-за границы 350 человек, инфекция обнаружена у двоих – они тоже были в Турции.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская напоминает: все, приехавшие из-за рубежа должны в чтение 3 дней сдать тесты на наличие коронавирусной инфекции и выложить результаты на портале госуслуг. Нарушивших это правило привлекают к административной ответственности.

Между тем, из 1 тысячи 748 человек, прибывших за минувшую неделю с территории Украины, 138 своевременно не сообщили о результатах. После предупреждения об ответственности исправились 35, на остальных дела переданы в суд.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. На территории Севастополя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 96 человек, пятеро скончались.

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам. Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.

Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.

Власть
Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей

Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей

Для ученых из Крымского федерального университета закупят три десятка генно-модифицированных мышей. На них будут проводить испытания крымской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Власть
Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

Власти Крыма думают, что «Коктебель» купили «профессионалы своего дела»

Передача винзавода «Коктебель» в частную собственность – новый этап становления и развития предприятия, заявил вице-премьер крымского правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

Общество
Украинские волки добрались до Крыма

Украинские волки добрались до Крыма

Туристов и любителей прогулок на природе предупредили о хищных зверях в лесах возле города.

Здоровье
Не ковидом единым: в Крыму растет смертность от онкологии

Не ковидом единым: в Крыму растет смертность от онкологии

В Крыму фиксируется рост смертности от онкологических заболеваний, среди причин смертности крымчан злокачественные новообразования находятся на втором месте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации