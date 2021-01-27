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Происшествия

Кошка с бешенством «закрыла» на карантин часть крымского поселка

09:02 среда, 27 января 2021

В крымском поселке специалисты Государственного комитета ветеринарии обнаружили кошку, заболевшую бешенством, сообщает пресс-служба ведомства.

В госкомитете сообщили, что речь идет о поселке Новоселовское Раздольненского района РК. Неблагополучным пунктом по бешенству животных объявили пересечение улиц Маевской и Полтовская.

Специалисты подчеркнули, что самой эффективной профилактикой заражения домашних животных является своевременная иммунизация.

Ранее сообщалось, в Сакском районе поселок объявили неблагополучным по бешенству из-за лисы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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