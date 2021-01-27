Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

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На территории Севастополя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 96 человек, пятеро скончались.

Об этом сообщает правительство города.

89 пациентов выписаны с выздоровлением, а пять пациентов в возрасте от 51 года до 92 лет скончались.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9303 человека. Выздоровели уже 8,4 тысяч человек, 376 пациентов скончались.

В настоящий момент в стационарах находится 337 человек с новой коронавирусой инфекцией. В отделениях для лечения легких форм – 113 человек.

Под наблюдением находится 660 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но COVID-19 у них не подтвержден.

В тоже время прививку от коронавируса уже получили 1742 человека, а второй этап вакцинации прошли уже 626 человек. Это учителя и медицинские работники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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