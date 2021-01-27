Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека ● Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса ● Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
фото © strana.ua
На территории Севастополя за сутки заболели новой коронавирусной инфекцией 96 человек, пятеро скончались.
Об этом сообщает правительство города.
89 пациентов выписаны с выздоровлением, а пять пациентов в возрасте от 51 года до 92 лет скончались.
Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9303 человека. Выздоровели уже 8,4 тысяч человек, 376 пациентов скончались.
В настоящий момент в стационарах находится 337 человек с новой коронавирусой инфекцией. В отделениях для лечения легких форм – 113 человек.
Под наблюдением находится 660 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, но COVID-19 у них не подтвержден.
В тоже время прививку от коронавируса уже получили 1742 человека, а второй этап вакцинации прошли уже 626 человек. Это учителя и медицинские работники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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