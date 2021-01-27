Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса ● Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд ● В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека
фото © gazeta.ru
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 26 января на территории Республики Крым зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 128 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 677 человек. Выздоровевших за весь период 25 713 человек, умерло 720 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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