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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека

08:20 среда, 27 января 2021
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека

фото © gazeta.ru

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 26 января на территории Республики Крым зарегистрирован 181 случай коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 128 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 677 человек. Выздоровевших за весь период 25 713 человек, умерло 720 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений. За 25 января на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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