Киев просит Интерпол арестовать более 100 самолетов за полеты в Крым

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Прокуратура Автономной Республики Крым, базирующаяся в Киеве, обратилась в украинское бюро Интерпола с инициативой объявить в розыск для дальнейшего ареста 109 самолетов российских авиакомпаний, летавших в Крым.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратура автономии обратилась в украинское бюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска. С целью исполнения арестов иностранным государствам также направлены запросы о международной правовой помощи», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, на данный момент установлены 500 самолетов, которые совершали рейсы в Крым, из них на 190 наложен арест. Сегодня этот список пополнился еще 81 машиной.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины одобрил применение санкций в отношении 13 российских авиакомпаний за полеты над Крымским полуостровом, который Киев считатает временно оккупированным. Санкции планируют ввести против компаний «Вологодское авиационное предприятие», «Красавиа», «Комиавиатранс», «Азимут», «Ираэро», «Авиасервис», «Тулпар Эйр», «Аэролимузин», «Государственная компания «223 летный отряд» Министерства обороны РФ, «Победа», «Авиационные технологии инвестиции сервис», «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и «Авиакомпания «Симаргл».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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