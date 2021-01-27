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Власть

Керчь захлебывается в грязи

Керчь захлебывается в грязи: об этом горожане заявили главе РК Сергею Аксенову.

«Начатые общественные зоны у Дворца пионеров, в центре города, на площади Ленина месяцами не доводятся до ума, – рассказывают керчане. – Так, на улице Ворошилова летом прошлого года начали менять трубы – разрыли улицу на многие километры. Вдоль этой улицы ежедневно ходят сотни учащихся школы №12, жители идут на остановки. Все это в жуткой грязи. Люди вынуждены надевать на ноги бахилы или пакеты, чтобы добраться до дома или школы. Работы на этой улице не ведутся до сих пор, окончания не видно».

В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов вынес главе Керчи Сергею Бороздину очередное «последнее предупреждение». Правда, речь шла об водоснабжении и отоплении.

В тексте использованы материалы: Новый день

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Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы. В Симферополе на набережной реки Салгир по ночам орудуют неизвестные вандалы.

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Власть
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