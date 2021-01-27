Какой сегодня праздник 27 января

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Сегодня, 27 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День снятия блокады Ленинграда

Фото Известия

День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) — отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.

День памяти святой равноапостольной Нины

Фото Правмир

27 января по новому стилю Русская Православная церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в Каппадокии. Ее отец Завулон происходил из знатного рода и доводился родственником святому великомученику Георгию. Мать Сусанна была сестрой Патриарха Иерусалимского.

На том месте, где святой Нине открылся Хитон Господень, воздвигли первый в Грузии христианский храм. В 324 году византийский император Константин по просьбе царя Мириана прислал в Грузию епископа, двух священников и трех диаконов, и в стране окончательно утвердилось христианство.

Нина - обряды скотины

Народный праздник «Нина - обряды скотины» отмечается 27 января (по старому стилю - 14 января). Верующие православной церкви в этот день чтут память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, а также святого Саввы - основоположника автокефальной Сербской православной церкви. Другие названия праздника: «День Нины», «Савиндан - день святого Саввы», «День духовности», «День школы».

Также сегодня, 27 января, отмечают такие праздники:

- Международный день памяти жертв холокоста

- День печати МВД России

- День шелфи в библиотеке (Library Shelfie Day) в США

- День танца со своей тенью

- Всемирный день помощи больным проказой (World Leprosy Day)

- День шоколадного торта (Chocolate Cake Day) в США

- День солнечного кофе (Sun Coffee Day) в Исландии

- День защитника Отечества в Туркменистане

- День святой Девоты в Монако

- День святого Саввы (Савиндан) в Сербии

- День работников государственных служб занятости в Польше

Сегодня именины празднуют: Геласий, Давид, Павел, Феодул, Вениамин, Марк, Маркелл, Макар, Сергей, Аристарх, Степан, Илья, Савва, Исай, Агния, Адам, Андрей, Домн, Евсевий, Еремей, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Моисей, Нина, Орион, Пафнутий, Прокл.

Что происходило 27 января в прошлые годы

1880 - Томас Эдисон запатентовал эклектичное лампу накаливания.

1902 - Гахам Таврический и Одесский Самуил Пампулов, верховный светский и духовный глава караимов, совершил торжественное освящение кенассы в г. Киеве. Всех восхищала красота постройки и роскошь отделки в мавританско-арабском стиле.

1904 - (старый стиль)легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой.

1944 - полное снятие блокады Ленинграда.

1944 - учреждение наград Украинской повстанческой армии

1945 - освобождены узники нацистского концлагеря в Освенциме (Польша).

1967 - Во время репетиции полета в месяц американский корабль Аполло-1 был пожар. Все члены экипажа,Гас Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи погибли.

1967 - заключен международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение в космическом пространстве ядерного оружия.

1973 - подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме.

1992 - Зимбабве признала независимость Украины.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией.

1997 - Аслан Масхадов был избран президентом Чеченской Республики.

2009 - Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл избран XVI Патриархом Московским и Всея Руси.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 января. Какие праздники будут завтра?

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