Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +14
море +10

Власть

ФСБ-шники в Крыму отчитались о результатах рейдов на браконьеров

11:48 среда, 27 января 2021

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым с начала года провели уже 30 рейдов в районе поселка Щелкино.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в восьми случаях рейды закончились составлением административных протоколов за нарушение правил добычи водных биологических ресурсов. Пограничники изъяли несколько десятков единиц биоресурсов, а также пять незаконных орудий добычи.Рыбу выпустили в естественную среду обитания, что позволило предотвратить значительный ущерб.

Кроме того, в отношении четырех рыбаков-любителей возбудили административные дела за нелегальную рыбалку с берега.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин получил реальный срок за убийство собаки. Почти два года тюрьмы получил крымчанин, который убил собаку и избил сотрудника полиции.

Жительницу Симферополя накажут за прописку «иностранных мигрантов». Жительница Симферополя незаконно зарегистрировала в своей квартире нескольких граждан других государств.

На Ай-Петри и Ангарском перевале появятся спасательные посты МЧС. В связи с сохранением устойчивого снежного покрова на плато Ай-Петри и на Ангарском перевале будет организована работа аварийно-спасательных постов «КРЫМ – СПАС».

Развожаев поручил проверить все недострои после смертельного ЧП. После смертельного ЧП в севастопольском поселке Орловка губернатор Михаил Развожаев распорядился проверить все недострои в городе.

Здоровье
В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам

В Крыму пациентка с онкологией скончалась после поездки на «скорой» по трем больницам

Пациентка с онкологическим заболеванием скончалась после того, как ее не приняли в нескольких больницах в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека

Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.

Происшествия
Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы

Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы фото

В Симферополе на набережной реки Салгир по ночам орудуют неизвестные вандалы.

Коронавирус в Крыму
Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией

Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией

Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации