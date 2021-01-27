ФСБ-шники в Крыму отчитались о результатах рейдов на браконьеров

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым с начала года провели уже 30 рейдов в районе поселка Щелкино.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в восьми случаях рейды закончились составлением административных протоколов за нарушение правил добычи водных биологических ресурсов. Пограничники изъяли несколько десятков единиц биоресурсов, а также пять незаконных орудий добычи.Рыбу выпустили в естественную среду обитания, что позволило предотвратить значительный ущерб.

Кроме того, в отношении четырех рыбаков-любителей возбудили административные дела за нелегальную рыбалку с берега.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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