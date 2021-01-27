Элитные квартиры в Севастополе трижды продавали втайне от хозяев

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Помещения в севастопольском жилом комплексе «Остряково» и других домах продавали по нескольку раз втайне от первоначальных владельцев, сообщает «Первый канал».

Некоторые квартиры были перепроданы как минимум трижды, количество обманутых граждан может исчисляться сотнями, а уже установленный ущерб составляет как минимум десятки миллионов рублей.

Как рассказал один из пострадавших, об утрате контроля над недвижимостью он узнал случайно: проезжая мимо, увидел, что строители проводят в квартире ремонт.

«Проезжал мимо, увидел, что в квартире происходит ремонт, поговорил со строителями: «А кто вы? Что ремонтируете?» Они сказали: «Нас заказал офис». Потом я пришел на собрание и увидел, что напротив моей квартиры не моя фамилия», — рассказывает Роман Олейник.

Обладателем жилья, а точнее пайщиком, Олейник стал в 2015 году. В 2020-м в ЖСК «Остряково» сменился председатель и уведомил покупателя о том, что у квартиры другой владелец. Судьба заплаченных 2,8 млн рублей остается неизвестной: при попытке связаться с офисом кооператива выяснилось, что тот пуст, а из помещений даже вывезли мебель.

«Я являюсь вторым покупателем данной недвижимости. А первые мне неизвестны. Мне удалось выяснить, что договоры заключены одним числом, одним номером, одним годом, то есть договоры-клоны», – рассказывает формальный обладатель двух офисных помещений Николай Бровчак.

Как выяснили журналисты, квартиры в ЖСК до сих пор продаются рядом риэлторских компаний, представители которых уверяют в полной безопасности сделок. Хотя вместо юридической покупки квартиры покупателям предлагают «переуступку паев».

Как подтвердили ForPost в прокуратуре Севастополя, по итогам проверки соблюдения прав пайщиков ЖСК «Остряково», при строительстве многоквартирных домов по пр. Ген. Острякова, 244, и ул. Степаняна, 9-а, следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району города Севастополя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«При этом на протяжении более 5 лет жилищно-строительный кооператив не предпринимает необходимые действия для введения домов в эксплуатацию», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, что определенные действия строитель ООО «Арго» все-таки предпринимал – они становились известными благодаря скандалам. Так было с попыткой подключения трех домов ЖСК «Остряково» к канализации дома №165 по улице Хрусталева.

В тексте использованы материалы: Форпост

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