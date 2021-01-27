Для опытов: крымский университет купил 30 мышей за один миллион рублей

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Для ученых из Крымского федерального университета закупят три десятка генно-модифицированных мышей. На них будут проводить испытания крымской вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил проректор по научной деятельности вуза Анатолий Кубышкин.

Он рассказал, что на мышей руководство университета выделило почти миллион рублей.

Они «приедут» в университет примерно к февралю, а их иммунизация займет приблизительно месяц. Поэтому весной ученые смогут увидеть первые результаты.

«Мы посчитали, чтобы довести до логического завершения наш проект с вакциной, необходимо провести исследования на таких животных. Ждем мышей из-за границы. Это гуманизированные животные, у которых заблокирован ряд генов, это приводит к тому, что эти мыши могут заразиться коронавирусом. Таким образом, на них можно проверить действенность нашей вакцины. Если она действует, контрольная группа мышей не заболеет, или перенесет заболевание в легкой форме», - уточнил Кубышкин.

Проректор уточнил, что сейчас уже проводятся работы с кроликами, однако, по его словам, «не все так однозначно».

«Идет образование антител, но пока мы не можем проверить, насколько интенсивно, и насколько они специфичны. Это еще предстоит, мы сейчас ищем партнеров, кто сможет нам помочь в нашем деле. Своих компетенций в полном объеме пока не хватает», - уточнил представитель вуза.

О крымской вакцине против COVID-19 стало известно в середине октября. Тогда проректор по науке КФУ Анатолий Кубышкин сообщил, что ученые вуза занимались разработкой препарата с июля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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