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Коронавирус в Крыму

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:29 среда, 27 января 2021

Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общие число умерших с коронавирусом пациентов в Крыму составило 729.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 181 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 677 человек. Выздоровевших за весь период – 25 713 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.

Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса. На сегодняшний день более шести тысяч крымчан вакцинированы от коронавируса, более 250 человек уже получили повторную прививку.

Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией. Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

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