Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека ● Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса ● Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией ● Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд
Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общие число умерших с коронавирусом пациентов в Крыму составило 729.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 181 новый случай COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 677 человек. Выздоровевших за весь период – 25 713 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму за сутки выявлен у 181 человека. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 181 человека в Крыму.
Всего шесть тысяч крымчан привились от коронавируса. На сегодняшний день более шести тысяч крымчан вакцинированы от коронавируса, более 250 человек уже получили повторную прививку.
Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией. Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.
Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
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