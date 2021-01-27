Аксенов требует лишить мандата своего обличителя из Керчи

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Крымского депутата Ерманова могут наказать за рассказ о московских хоромах губернаторской тещи.

Глава Крыма Сергей Аксенов требует забрать мандат у керченского депутата Константина Ерманова. Об этом в Facebook сообщил администратор группы «Доска позора чиновников Крыма» Владимир Гарначук.

По его словам, глава региона лично обратился в совет депутатов Керчи и потребовал лишить Ерманова статуса депутата. О причинах происходящего не знает даже сам депутат, которому не дали ознакомиться с обращением Аксенова.

«Именно так поступают со всеми, кто случайно попал во власть, и смеет не воровать тихо, как Щербула, а задавать вопросы и защищать интересы людей», - написал Гарначук.

Он напомнил, что Ерманов в прошлом году направлял запросы в прокуратуру и ФСБ, чтобы выяснить, откуда у тещи Аксенова 400 миллионов рублей на покупку квартиры в центре Москвы.

Ранее The Insider сообщил, что на члена общественной палаты Крыма Людмилу Добрыню — тещу главы Крыма Сергея Аксенова — записана квартира площадью 234 квадратных метра в жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной в Москве. По данным ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК достигает 1,9 миллиона рублей, и это позволяет предположить, что без учета внутреннего убранства квартира обошлась теще Аксенова в более чем 400 миллионов рублей.

Недавно Константин Ерманов, возмущенный продажей крымских винзаводов, публично извинился перед своими избирателями за то, что выступал за поправки к Конституции РФ.

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