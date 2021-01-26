Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов

фото © Новости Крыма

Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.

Соответствующие данные опубликованы на официальном портале по размещению информации о проведении торгов.

Всего в аукционе приняли участие две компании и одно физлицо, победителем стало ООО «Завод марочных вин «Коктебель», которое и арендовало у государства имущество винзавода.

Стартовая цена аукциона составила 100 млн рублей, шаг аукциона – 5 млн рублей. На торги выставили 73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены. Торги прошли сегодня.

ООО «Завод марочных вин «Коктебель» учреждено в октябре 2014 года и на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области. С 2015 года арендатор вложил в развитие предприятия почти 850 млн рублей.

«Коктебель» производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У завода есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На покупку винзавода «Коктебель» уже есть три претендента. Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин «Коктебель».

Официально цены в Крыму за год выросли всего на пять процентов. Рост потребительских цен в Крыму по итогам 2020 года составил 5,2%. Это следует из данных Крымстата.

Рубль усилил падение: что происходит на финансовом рынке. В пятницу рубль усилил свое падение.

Спрос на ипотеку для дорогого жилья вырос вдвое. Рост интереса к ипотеке в 2020 году оказался наиболее выраженным в сегменте новостроек бизнес-класса.