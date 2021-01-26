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Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов
фото © Новости Крыма
Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.
Соответствующие данные опубликованы на официальном портале по размещению информации о проведении торгов.
Всего в аукционе приняли участие две компании и одно физлицо, победителем стало ООО «Завод марочных вин «Коктебель», которое и арендовало у государства имущество винзавода.
Стартовая цена аукциона составила 100 млн рублей, шаг аукциона – 5 млн рублей. На торги выставили 73 нежилых здания, производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости завода, а также земельные участки, на которых они расположены. Торги прошли сегодня.
ООО «Завод марочных вин «Коктебель» учреждено в октябре 2014 года и на 99,8% принадлежит ООО «Гатчинский спиртовой завод» из Ленинградской области. С 2015 года арендатор вложил в развитие предприятия почти 850 млн рублей.
«Коктебель» производит сухие, полусухие и полусладкие вина, портвейны. У завода есть свои виноградники на площади около 1 тысячи гектаров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
На покупку винзавода «Коктебель» уже есть три претендента. Две компании и физлицо допущены к аукциону по продаже государственного имущества завода марочных вин «Коктебель».
Официально цены в Крыму за год выросли всего на пять процентов. Рост потребительских цен в Крыму по итогам 2020 года составил 5,2%. Это следует из данных Крымстата.
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Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов
Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.
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