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Власть

Жительницу Симферополя накажут за прописку «иностранных мигрантов»

Жительница Симферополя незаконно зарегистрировала в своей квартире нескольких граждан других государств.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Установлено, что 39-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире пять иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они в данном помещении не будут», – сообщили в ведомстве.

По данным МВД, женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания граждан Узбекистана, Украины, Таджикистана и Азербайджана.

В отношении гражданки возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Ей грозит штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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