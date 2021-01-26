Власть
Жительницу Симферополя накажут за прописку «иностранных мигрантов»
Жительница Симферополя незаконно зарегистрировала в своей квартире нескольких граждан других государств.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«Установлено, что 39-летняя местная жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире пять иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они в данном помещении не будут», – сообщили в ведомстве.
По данным МВД, женщина фиктивно поставила на учет по месту пребывания граждан Узбекистана, Украины, Таджикистана и Азербайджана.
В отношении гражданки возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ). Ей грозит штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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