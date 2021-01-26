Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией

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Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.

Так к главе РК Сергею Аксенову обратилась жительница Симферополя, кеторая неделю не могла записать на прививку своего 66-летнего дядю. Женщина рассказала:

«1. В самой поликлинике в регистратуре его мягко послали и сказали, что не знают, когда вообще будет прививка.

2. Мы пытались записать его через сайт госуслуг – там в течении недели написано, что записи нет на ближайшие 14 дней.

3. По Вотсапу даны рабочие телефоны многих медучреждений, но нет 7-ой поликлиники Симферополя.

Пытались, записаться в 7-ую горбольницу – там ответили, что у них не делают.Ближе к месту жительства выбрали 3-ю поликлинику – там оперативно ответили, что это не их адрес, и обращаться нужно в 7-ую поликлинику (дозвониться туда не удалось)».

Ни глава республики, ни минздрав на обращение женщины пока не отреагировали, но помощью других жителей Крыма ей все-таки удалось решить проблему: пенсионера записали на первую прививку аж на 2 марта.

В тексте использованы материалы: Новый день

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