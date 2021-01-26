Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд ● В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений ● Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля ● Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли
Жители Крыма жалуются на проблемы с антиковидной вакцинацией
фото © ria.ru
Жители Крыма жалуются на проблемы с вакцинацией против коронавируса.
Так к главе РК Сергею Аксенову обратилась жительница Симферополя, кеторая неделю не могла записать на прививку своего 66-летнего дядю. Женщина рассказала:
«1. В самой поликлинике в регистратуре его мягко послали и сказали, что не знают, когда вообще будет прививка.
2. Мы пытались записать его через сайт госуслуг – там в течении недели написано, что записи нет на ближайшие 14 дней.
3. По Вотсапу даны рабочие телефоны многих медучреждений, но нет 7-ой поликлиники Симферополя.
Пытались, записаться в 7-ую горбольницу – там ответили, что у них не делают.Ближе к месту жительства выбрали 3-ю поликлинику – там оперативно ответили, что это не их адрес, и обращаться нужно в 7-ую поликлинику (дозвониться туда не удалось)».
Ни глава республики, ни минздрав на обращение женщины пока не отреагировали, но помощью других жителей Крыма ей все-таки удалось решить проблему: пенсионера записали на первую прививку аж на 2 марта.
В тексте использованы материалы: Новый день
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