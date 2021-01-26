Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте

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В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.

Это повлекло за собой отключение подстанции. Взрыва и пожара не было, по данным мэра города не было.

«Возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет! Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях из-за непогоды. Аварийный участок был оперативно отключен и выведен в ремонт. Потребители подключены по резервной линии. Работы по устранению аварии продолжаются со вчерашнего дня», - сообщила глав администрации Ялты Янина Павленко.

Она отметила, что в течение 1-2 часов порыв будет устранен полностью.По информации градоначальника, «Крымтеплокоммунэнерго» и «Ялтинские тепловые сети» после аварийного отключения электроэнергии с ночи производят перезапуск котельных.

«Осталось буквально 2 котельные. Пишите, если где-то еще отсутствует электричество, либо звоните на номер 112», - резюмировала Янина Павленко.

Вчера в Сети распространили видео, на котором очевидцы запечатлели яркую вспышку, озарившую большую часть Ялты. После этого у многих горожан на короткое время отключился свет - у кого-то на 10 минут, у кого-то - меньше, чем на минуту.

Одни горожане не поверили, что короткое замыкание может так масштабно выглядеть, другие отметили: «Ни один диспетчер Крымэнерго не берет никогда трубку. ЕДДС сами возмущены работой этой организации. Когда в Алупке не было света, люди только и могли дозвониться в МЧС, ЕДДС и 112. Все. Крымэнерго как отдельное государство со своими законами».

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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