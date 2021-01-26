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«Всем бояться»: в Крыму налоговая плотно займется рынками
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Арендаторов торговых мест на крымских рынках в текущем году ожидают обследования со стороны налоговой службы на предмет применения контрольно-кассовой техники.
Об этом сегодня на заседании Совета министров Республики Крым сообщил руководитель местного управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачев.
«Сейчас на территории Крыма отобрано 52 рынка, из них 50% являются МУПами, то есть принадлежат органам местного самоуправления, – рассказал он. – На первоначальном этапе мы хотим получить информацию от управляющих компаний рынков по дислокации тех людей, которые там располагаются – арендаторов, на предмет применения контрольно-кассовой техники».
Наздрачев пояснил, что основной целью мероприятий является стимулирование граждан, занятых в торговле, к уплате налогов.
Также в налоговой службе предлагают, чтобы муниципальные власти указывали уплату налогов в качестве одного из требований при продлении договоров аренды на торговые площади.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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