Власть
Возле медцентра Семашко в Симферополе хотят сделать новый разворот для транспорта
Министерству транспорта Крыма рекомендовано организовать разворот через московскую трассу вблизи нового многофункционального медицинского центра им. Семашко.
Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и ТЭК Леонид Бабашов.
«Министерству транспорта от комитета по строительству, транспорту и ТЭК дана рекомендация о скорейшем обустройстве рядом с медицинским центром разворота через Московскую трассу», – написал депутат в Facebook.
Он напомнил, что сейчас при выезде из медцентра необходимо проехать в сторону Джанкоя порядка шести километров до первого разворота, чтобы вернуться в Симферополь,
«Такая транспортная развязка возле медучреждения просто не допустима», – отметил Бабашов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Росавтодор согласовал строительство на Кубани новой дороги к Крыму. Росавтодор согласовал строительство новой дороги к Крыму на территории Краснодарского края.
В Севастополе на набережной ограничат стоянку и остановку транспорта. В Севастополе на набережной Корнилова вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств.
В Крыму может подорожать такси. В случае увеличения цен на бензин и ГСМ поездки в крымских такси могут подорожать.
Валидаторы в Крыму стали использовать в 81 раз чаще. Ежедневно в крымском транспорте совершаются более 100 тысяч безналичных платежей, сообщил вице-премьер Совмина Крыма Евгений Кабанов.
Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов
Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.
В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута»
В Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд
В Севастополе за сутки были зарегистрированы 102 новых случая заболевания COVID-19.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
5 часов назад
В Крыму в очередной раз меняют генеральный план Ялты
В Крыму в очередной раз меняют генеральный план и правила землепользования Ялты. Недорого.