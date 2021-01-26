Возле медцентра Семашко в Симферополе хотят сделать новый разворот для транспорта

Министерству транспорта Крыма рекомендовано организовать разворот через московскую трассу вблизи нового многофункционального медицинского центра им. Семашко.

Об этом сообщил глава комитета крымского парламента по строительству, транспорту и ТЭК Леонид Бабашов.

«Министерству транспорта от комитета по строительству, транспорту и ТЭК дана рекомендация о скорейшем обустройстве рядом с медицинским центром разворота через Московскую трассу», – написал депутат в Facebook.

Он напомнил, что сейчас при выезде из медцентра необходимо проехать в сторону Джанкоя порядка шести километров до первого разворота, чтобы вернуться в Симферополь,

«Такая транспортная развязка возле медучреждения просто не допустима», – отметил Бабашов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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