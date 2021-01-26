Воды в Ялте много, но давать ее будут все равно по часам

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В водохранилищах Большой Ялты осталось воды на два месяца.

Об этом на заседании штаба по ситуации с водоснабжением на полуострове сообщила глава администрации региона Янина Павленко. Она отметила, что на текущий момент в Загорском водохранилище 1,843 миллиона метров кубических воды, из которых полезный объем - 43 тысячи метров кубических, в Счастливенском водохранилище 2,646 миллиона кубических метров, из которых полезный объем 2,046 миллиона.

«Притоки: 14 тысяч метров кубических в Загорское водохранилище, 62 тысячи - в Счастливенское. По расчетам ялтинского водоканала запас воды в снеге прогнозируемый - 1,8 миллиона кубических метров. Таким образом, по стоянию на сегодня 2,089 миллиона метров кубических - это общий полезный объем воды, который мы имеем из основного источника – ялтинских водохранилищ. При расчетах, что средний подъем воды на сегодня составляет 36 910 метров кубических, воды в водохранилищах осталось на два месяца», - подчеркнула Янина Павленко.

Она добавила, что большие объемы воды обеспечивают дополнительные источники.

«Мы имеем большие притоки из дополнительных источников: нам Хаста-Баш дает 40 тысяч кубометров в сутки, Уч-Кош - четыре тысячи, Массандровский водопад пять тысяч, Ай-Панда - 300 кубов, Форос - 640 кубометров и сегодня запускают вторую фороскую скважину. Озеро Могаби - 1000 метров кубических и сегодня около 50 000 метров кубических мы подаем из дополнительных источников. Сегодня 90% ялтинцев практически круглосуточно получают воду», - подытожила глава администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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