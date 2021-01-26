Власти Ялты пообещали убрать в городе «визуальный мусор»

Больше десятка рекламоносителей убраны с улиц Ялты за неделю.

Об этом заявила на своей странице в социальных сетях глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Продолжаем генеральную уборку любимой Ялты. Избавляемся от визуального мусора. Город действительно перегружен рекламными конструкциями, при этом действие договоров на их размещение закончилось еще в 2018 году. Неделю назад стартовали с центра Ялты, за это время под снос пошли уже 11 рекламоносителей: 2 призматрона, 2 лайтбокса и 7 билбордов», – сообщила она.

К весне, пообещала Павленко, будет демонтировано «под сотню конструкций». «Таким образом, исполним решение суда и предписание ФАС», – пояснила глава администрации.

Она поблагодарила собственников, которые сами убирают свои рекламные плоскости, призвав подключиться остальных. Параллельно, по ее словам, ведется разработка новой схемы размещения рекламоносителей, которую власти обязуются обсудить с общественностью и депутатами.

«Полностью отказаться от наружной рекламы не удастся: во-первых, на ней нередко размещается социальная реклама, а во-вторых – это тоже вид предпринимательской деятельности, налоги от которого пополняют муниципальный бюджет», – отметила Павленко. Она уточнила, что после утверждения новой схемы такого количества наружной рекламы на территории муниципалитета, как сейчас, больше не будет. А та, что появится, пообещала глава администрации Ялты, «будет более эстетична, чем нынешняя: архитектурный дизайн обязательно обсудим со специалистами».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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