Власти Севастополя подают в суд на подрядчика парка Победы

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Проблемы с невезучим парком становятся бесконечными.

Правительство Севастополя намерено подать в суд на подрядчика, выполнявшего первую очередь реконструкции парка Победы. Поводом для судебного разбирательства с АО «Ривьера» стала некачественная работа по освещению общественного пространства.

«Линия рвется — мы постоянно сами, в рамках эксплуатации, вскрываем и ремонтируем. Соответственно, формируем претензионную работу в отношении предыдущего подрядчика. Очень некачественно выполнена система освещения», — заявил в ходе аппаратного совещания в правительстве региона директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Поломки, связанные с освещением, по его словам, возникают еженедельно и ликвидируются совместными работами ГБУ «Горсвет» и «Парки и скверы». Осложняет ремонт странная прокладка кабелей, которые проходят не по зеленой зоне парка, а зигзагами под пешеходными дорожками.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести необходимые административные мероприятия и обратиться с претензиями к АО «Ривьера».

«Добровольно не оплачивают? Есть органы, которые занимаются подобными нарушениями», — отметил глава региона.

Напомним: реконструированный парк Победы в Севастополе открыли ко Дню Победы в 2019 году. В этот день горожане увидели обновленные аллеи с плохо уложенной плиткой, фонтаны городов-героев, а также сердце самого большого городского парка в Крыму — фонтан в виде ордена «Победа», который спустя месяц практически перестал работать и начал превращаться в затхлое болото. Неприятно поразили горожан очевидное облысение парка, некачественные материалы и непродуманные решения.

В тексте использованы материалы: Форпост

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