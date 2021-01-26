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Власть

В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута»

13:34 вторник, 26 января 2021
Ялта
В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута»

фото © Новости Крыма

В Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

«На данный момент все котельные перезапущены, обрыв провода, из-за которого произошло короткое замыкание, устранен. Все службы работают в штатном режиме», - сообщили в администрации Ялты.

В ГУП РК «Крымэнерго» уточнили, что обрыв провода на подстанции 110 кВ произошел из-за сложных погодных условий: ночью в регионе был сильный ветер и дождь. Из-за аварии без света остались почти 28 тысяч абонентов в 18 населенных пунктах региона, запитанных на подстанции Алушта, Шарха, Артек, Гурзуф и Массандра. Через семь минут большинство абонентов были подключены по временной схеме.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на утро 26 января оставалось перезапустить две котельные.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму. В Крыму начали работать две уникальные лаборатории на колесах ГУП РК «Вода Крыма».

Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго. Из-за того, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма, жители столицы Крыма и близлежащих районов будут по-прежнему испытывать проблемы с давлением в трубах и качеством воды.

Власти Ялты пообещали убрать в городе «визуальный мусор». Больше десятка рекламоносителей убраны с улиц Ялты за неделю.

Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов. Проблемы возникнут из-за того, что вода в городских магистралях будет перебрасываться в обратном направлении..

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