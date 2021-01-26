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В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута»
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В Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
«На данный момент все котельные перезапущены, обрыв провода, из-за которого произошло короткое замыкание, устранен. Все службы работают в штатном режиме», - сообщили в администрации Ялты.
В ГУП РК «Крымэнерго» уточнили, что обрыв провода на подстанции 110 кВ произошел из-за сложных погодных условий: ночью в регионе был сильный ветер и дождь. Из-за аварии без света остались почти 28 тысяч абонентов в 18 населенных пунктах региона, запитанных на подстанции Алушта, Шарха, Артек, Гурзуф и Массандра. Через семь минут большинство абонентов были подключены по временной схеме.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на утро 26 января оставалось перезапустить две котельные.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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