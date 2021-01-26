Происшествия
В Севастополе юные рецидивисты избили и ограбили собутыльника
В Севастополе 21-летний местный житель пострадал от своих 18-летних приятелей во время вечеринки, сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, конфликт у молодых мужчин возник во время совместного распития алкоголя.
«Двое набросились на своего знакомого, избили его, открыто похитили у него мобильный телефон стоимостью девять тысяч рублей и скрылись. Потерпевший с травмами обратился в медицинское учреждение и сообщил об инциденте в полицию», - говорится в сообщении.
Полицейские выяснили, что молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статьям «Умышленное причинения средней тяжести вреда здоровью» и «Грабеж». Им грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе два местных жителя подрались из-за того, что не смогли поделить автомобиль такси.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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