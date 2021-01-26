В Крыму в очередной раз меняют генеральный план Ялты

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В Крыму в очередной раз меняют генеральный план и правила землепользования Ялты. Недорого.

Земля Южнобережья – неповторимое природное богатство и главный элемент множества коррупционных схем в Крыму. Поэтому генеральный план развития Ялты (а в состав этого единого муниципального образования входят 32 поселения) не могли принять несколько лет. Населению он не нравился, потому что грозил вырубкой оставшихся зеленых насаждений и сплошной застройкой, чиновникам – потому что не учитывал пожеланий всех заинтересованных лиц.

В 2017 году от имени разработчиков генплана выступали специалисты петербургского НИИП Градостроительства и симферопольского Проектного института «Геоплан». Они хвалили свой проект и, понятно, ссылались на трудности – большое и негативное наследие продажной власти Украины.

Генпланом на территории городского округа предусмотрено строительство новых санаторно-курортных и туристских объектов с увеличением доли круглогодичного организованного отдыха. Для них было изыскано более 200 гектаров земли. Разработчики нашли 12,5 километра береговой полосы, на которой возможно обустроить новые пляжи, для новых жилых объектов они изыскали около 640 гектаров земли.

Генплан-2018 предусматривает и строительство новых объектов: конноспортивного клуба в поселке Оползневое, туристско-развлекательного комплекса «Винный парк» с винодельней и сыроварней в Понизовке и еще одного в Симеизе, академии тенниса у Воронцовского парка, спортивного центра в Ялте, яхтенного клуба в Отрадном, тематического парка в Никите, гольф-клуба в Партизанском. На месте бывших табачных полей «Массандры» предполагается заложить новый спортивный центр с футбольными полями, теннисными кортами, спортплощадками, ледовым катком, плавательным бассейном.

О перспективах города говорил и охотно хвалил план тогдашний мэр Ялты Андрей Ростенко, ближайший соратник главы Крыма Сергея Аксенова. Однако, в июле 2017 года Ростенко ушел в отставку.

Принятие генплана горсоветом продавили уже при следующем мэре – Алексее Челпанове – в августе 2018 года. Это тоже был «человек Аксенова», выходец из ФСО. Голосованию предшествовали большие скандалы. Большинство претензий общественников касались легализации хаотичной застройки, заповедных территорий, городских лесов. Фактически переставал существовать поселок Олива – в связи с соответствующим приказом Федеральной службы охраны (ФСО), неурегулированной градостроительной ситуацией оставались территории, примыкающие к Даче Тессели в Форосе и к горе Кошке в Лименской долине, где около 300 земельных участков было выделено в собственность.

Уволился и Челпанов. Следующий мэр, Иван Имгрунт, прибыл в Крым с Кубани. Говорят, его перемещению в кресло ялтинского мэра способствовал банкир Андрей Костин. Возглавляемый им ВнешторгБанк (ВТБ) имеет свои интересы на Крымском полуострове, владея значительными по площади виноградникасми и большими по мощности винодельнями, но они расположены вблизи Севастополя и Бахчисарая.

В то же время, у ВТБ есть собственность и на Южнобережье. Именно он – через ООО «Фориан» – владеет бывшей госдачей, а ныне – пятизвездочной гостиницей в Форосе. Возможно, теперь появились и другие интересы: по существующему генплану, площадь городского округа Ялта составляет 28,406 тысячи гектаров, 8% из которых – это сельхозземли.

В общем, какие-то новые заинтересованные силы заставили администрацию Ялты 26 июня 2020 года принять два постановления: № 1998-п и №1999-п о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки и изменений Генерального плана Ялты. Оба постановления подписаны Иваном Имгрунтом.

2 сентября во исполнение этих постановлений администрация Ялты объявила два конкурса: «Разработка изменений Генерального плана муниципального образования городской округ Ялта » и «Разработка изменений Правил землепользования и застройки», стоимость работ по каждому проекту – более 11 млн руб. Источник финансирования – республиканский бюджет РК и бюджет Ялты. Срок окончания проектных работ – 30 июня 2021 года.

18 октября Иван Имгрунт 2020 года умер от осложнений коронавируса. Запущенная им конкурсная машина продолжала свое движение.

На конкурс по изменению генплана были поданы три заявки: от авторов нынешнего генплана симферопольского института «Геоплан», от московского института «Гипрогор» – оба с предложениями цены, превышающими 10 млн руб. Третьим участником конкурса был – с ценой 2 млн руб – Институт градостроительного планирования Москвы. Он и победил.

ъ24 ноября Янина Павленко стала заместителем мэра, а вскоре и возглавила администрацию Ялты.

1 декабря были подписаны итоговые протоколы конкурса.

Но, как оказалось, еще в сентябре в Антимонопольную службу пожаловались и «Геоплан», и «Гипрогор», впоследствии проигравшие конкурс. По мнению заявителей, кроме неуместных деталей технического характера, от его участников необоснованно требовали иметь действующую лицензию ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При этом техзадание не предусматривает работу с материалами, содержащими гостайну. Жалобы были признаны обоснованными.

17 декабря итоговые протоколы были отменен, этот факт зафиксирован на сайте госзакупок. Дальнейшая судьба проектов на этом портале не прослеживается.

«Новый День» обратился за комментариями в департамент архитектуры и градостроительства – конкурсная документация была подписана его замначальника Максимом Мышинским.

Отвечая на вопрос, чем была вызвана необходимость внести изменения в генплан, он, не вдаваясь в подробности, сказал: «Вы же знаете, что у нас в генплане очень много нерешенных вопросов, неурегулированные градостроительные ситуации. Сейччас планируется решить все наболевшие вопросы, исключенные, неурегулированнык».

По его словам, 29 декабря были подписаны новые итоговые контракты – с Институтом планирования Москвы. Чем объясняется столь значительная скидка в цене проекта, Мышинский пояснить не смог: «Федеральная антимонопольная служба разбиралась со всеми этими вопросами, и в итоге победителя признали победителем». Срок сдачи документа остался прежним.

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