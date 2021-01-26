Происшествия
В Крыму семья с тремя детьми на «Ниве» застряла в грязи
Семью из пяти человек, застрявших на автомобиле в грязи посреди леса, пришлось эвакуировать спасателям.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Сообщение об инциденте, произошедшем в Белогорском районе недалеко от поселка Межгорье, поступило на пульт дежурного около трех часов дня. Выехавшая на помощь бригада Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружила, что автомобиль «Нива», водитель которого не справился с управлением, съехал с проезда и застрял в грязи на обочине. Находившаяся в нем семья – родители и трое детей – не пострадали, но самостоятельно выбраться из грязевой ловушки не смогли.
«Спасатели с использованием лебедки и такелажного снаряжения эвакуировали автомобиль со сложного участка рельефа в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В МЧС также напомнили крымчанам, что в данное время года из-за резко меняющихся погодных условий на полуострове многие участки горных дорог становятся непроходимыми для легковых автомобилей, поэтому от поездок в горы лучше воздержаться.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте пьяный водитель снес ограждение на территории гостиничного комплекса. Сотрудники вневедомственной охраны войск регионального управления Росгвардии задержали на территории парковки одного из ялтинских гостиничных комплексов автовладельца, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В Крыму в море у Ласпи обнаружили труп женщины. Сейчас устанавливается личность погибшей.
В Севастополе на лестнице завис автомобиль. Городские лестницы не раз становились неожиданностью для автомобилистов.
Две легковушки столкнулись на востоке Крыма: есть пострадавшие. Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба МВД республики.
Знаменитый завод «Коктебель» в Крыму продали менее чем за 1.5 млн долларов
Госимущество винзавода «Коктебель» продано на аукционе за 110 млн рублей.
В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута»
В Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции.
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд
В Севастополе за сутки были зарегистрированы 102 новых случая заболевания COVID-19.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
5 часов назад
В Крыму в очередной раз меняют генеральный план Ялты
В Крыму в очередной раз меняют генеральный план и правила землепользования Ялты. Недорого.