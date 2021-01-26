В Крыму семья с тремя детьми на «Ниве» застряла в грязи

Семью из пяти человек, застрявших на автомобиле в грязи посреди леса, пришлось эвакуировать спасателям.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение об инциденте, произошедшем в Белогорском районе недалеко от поселка Межгорье, поступило на пульт дежурного около трех часов дня. Выехавшая на помощь бригада Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» обнаружила, что автомобиль «Нива», водитель которого не справился с управлением, съехал с проезда и застрял в грязи на обочине. Находившаяся в нем семья – родители и трое детей – не пострадали, но самостоятельно выбраться из грязевой ловушки не смогли.

«Спасатели с использованием лебедки и такелажного снаряжения эвакуировали автомобиль со сложного участка рельефа в безопасное место, откуда он самостоятельно смог продолжить движение. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними была проведена разъяснительная и профилактическая беседа», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также напомнили крымчанам, что в данное время года из-за резко меняющихся погодных условий на полуострове многие участки горных дорог становятся непроходимыми для легковых автомобилей, поэтому от поездок в горы лучше воздержаться.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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