В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений

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За 25 января на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 44 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 229 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 182 человека, выздоровевших за весь период – 25 320 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли. Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.

Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки. За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек. Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.