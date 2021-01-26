В Крыму нашли дерево Навального

И придумали, как использовать имя оппозиционера на благо региона.

Прошла неделя с тех пор как в Алуште, что на Южном берегу Крыма, стихия повалила десятки деревьев и крупных веток. Многие из них так и не убраны. Предприимчивые горожане нашли новый способ борьбы с медлительностью коммунальщиков.

Стоит отметить, что «валежником» в приморском городе усыпаны тротуары и детские площадки, а также придомовые территории и парковые зоны. Так, ветками сосен и кедров завалена детская площадка на улице Октябрьской.

«По поводу обрезки сухих веток и прореживания кедров мы делали заявку в МУП УГХ еще в процессе обустройства нашей площадки, но в ответ слышали: территория муниципальная, убирает город, поэтому обращайтесь в администрацию. В администрации мне сказали, что этим занимается МУП УГХ», — негодует Диана С.

Аналогичная ситуация с поваленными деревьями наблюдалась и на новой детской площадке по улице Ялтинской.

Чтобы ускорить уборку, алуштинцы предлагают внедрять свой способ — высечь на валежнике фамилию скандально известного оппозиционера Алексея Навального:

«Если написать на стволе «Навальный», уже давно бы убрали. А так пусть лежит».

В администрации Алушты заявили, что оперативно приступили к уборке последствий непогоды.

«45 деревьев повалено по всему муниципалитету. Все срезаем, все делаем. Мы убрали уже большие огромные деревья на Виноградной, Ялтинской, но объемы слишком большие. Я думаю, что до завтра все уберем», — рассказала ForPost глава администрации Галина Огнева.

Она также отметила, что больше всего работы коммунальщикам доставляют огромные тополя.

В тексте использованы материалы: Форпост

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