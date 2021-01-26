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Происшествия

В Алуште двое злоумышленников украли с карты знакомого больше 300 тысяч рублей

14:09 вторник, 26 января 2021
Алушта

Алуштинские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 330 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские установили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому, чтобы сделать покупку в интернете. Для оформления заказа молодому человеку нужно было воспользоваться банковской картой, в частности ввести номер и CVC-код. Когда карта осталась без присмотра, хозяин квартиры воспользовался ситуацией и похитил ее. Пин-код от карты он знал, так как однажды вместе со своим знакомым совершал покупки в магазине и запомнил цифры, которые тот вводил при оплате продуктов.

— Для того чтобы снять деньги с чужого счета, подозреваемый нашел себе помощника. С ним он договорился поделить добытые преступным путем средства. Так, помощник злоумышленника, скрывая лицо от камер банкомата то футболкой, то пакетом, снимал наличные средства с украденной карты, а затем в машине приятели делили чужие деньги.

Всего у потерпевшего было украдено 330 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

Оба подозреваемых в совершении преступления задержаны, а следователем наложен арест на их имущество с целью возмещения материального ущерба потерпевшему. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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