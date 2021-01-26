В Алуште двое злоумышленников украли с карты знакомого больше 300 тысяч рублей

Алуштинские полицейские задержали двух подозреваемых в краже 330 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские установили, что потерпевший пришел в гости к своему знакомому, чтобы сделать покупку в интернете. Для оформления заказа молодому человеку нужно было воспользоваться банковской картой, в частности ввести номер и CVC-код. Когда карта осталась без присмотра, хозяин квартиры воспользовался ситуацией и похитил ее. Пин-код от карты он знал, так как однажды вместе со своим знакомым совершал покупки в магазине и запомнил цифры, которые тот вводил при оплате продуктов.

— Для того чтобы снять деньги с чужого счета, подозреваемый нашел себе помощника. С ним он договорился поделить добытые преступным путем средства. Так, помощник злоумышленника, скрывая лицо от камер банкомата то футболкой, то пакетом, снимал наличные средства с украденной карты, а затем в машине приятели делили чужие деньги.

Всего у потерпевшего было украдено 330 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе.

Оба подозреваемых в совершении преступления задержаны, а следователем наложен арест на их имущество с целью возмещения материального ущерба потерпевшему. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Теперь подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанина в интернете обманул житель Краснодарского края. В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего жителя Симферопольского района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.

В Севастополе юные рецидивисты избили и ограбили собутыльника. В Севастополе 21-летний местный житель пострадал от своих 18-летних приятелей во время вечеринки, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В Севастополе сын украл драгоценности из сейфа матери, а ценительница - элитный виски из магазина. Большинство ставших на преступную стезю горожан, продолжают по ней идти. Конечный пункт – тюрьма и промежуточный – суд им известны, но тяга к чужим вещам для злоумышленников непреодолима.

Гадалка в Крыму выманила у женщины украшения за снятие порчи. В Алуште гадалка выманила у женщины драгоценности для того, чтобы якобы снять порчу.