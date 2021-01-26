Происшествия
Уровень преступности в Севастополе за год вырос почти на 50 процентов
фото © Новости Крыма
Количество совершенных в Севастополе преступлений за год выросло на 44%.
Об этом свидетельствуют статистические данные МВД за январь-декабрь прошлого года.
В 2020 году было зафиксировано 6104 преступлений, а в 2019-м – 4238. Общая раскрываемость выросла на 14%.
Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Севастополе также возросло на 43%. В 2020 году было зафиксировано 1464 преступления данной категории, в 2019-м – 1021. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла на 8,4%.
Севастополь стал лидером среди регионов Южного федерального округа по росту раскрываемости преступлений. На втором месте Республика Крым, где рост раскрываемости составил более 10%. В Краснодарском крае и Волгоградской области рост раскрываемости колеблется в пределах 1,4-1,5%. В остальных регионах показатели отрицательные.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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