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Уровень преступности в Севастополе за год вырос почти на 50 процентов

Уровень преступности в Севастополе за год вырос почти на 50 процентов

фото © Новости Крыма

Количество совершенных в Севастополе преступлений за год выросло на 44%.

Об этом свидетельствуют статистические данные МВД за январь-декабрь прошлого года.

В 2020 году было зафиксировано 6104 преступлений, а в 2019-м – 4238. Общая раскрываемость выросла на 14%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений в Севастополе также возросло на 43%. В 2020 году было зафиксировано 1464 преступления данной категории, в 2019-м – 1021. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла на 8,4%.

Севастополь стал лидером среди регионов Южного федерального округа по росту раскрываемости преступлений. На втором месте Республика Крым, где рост раскрываемости составил более 10%. В Краснодарском крае и Волгоградской области рост раскрываемости колеблется в пределах 1,4-1,5%. В остальных регионах показатели отрицательные.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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