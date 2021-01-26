Стало известно имя нового гендиректора винзавода «Массандра»

Новым генеральным директором винзавода «Массандра» назначен Алексей Пугачев, который ранее был гендиректором «Завода шампанских вин «Новый Свет», сообщается на сайте «Массандры».

В середине декабря по итогам торгов по продаже акций «Массандры» владельцем предприятия стало ООО «Южный проект» – дочерняя компания банка «Россия».

Стоимость сделки составила 5 млрд 327 млн рублей. В декабре 2017 года «Южный проект» приобрел крымский завод шампанских вин «Новый свет» за 1,5 млрд рублей.

«Цель одна – курс на возрождение, которое началось с момента воссоединения Крыма с Россией. Готовим стратегию развития предприятия», - цитирует пресс-служба винзавода Пугачева.

Пугачев родился 27 июля 1960 года в поселке Новый Свет.

В 1982 году Алексей Пугачев был назначен на должность инженера-технолога Белогорского винзавода.

С 1987 года занял аналогичную должность на «Заводе шампанских вин «Новый Свет».В течение 17 лет работал начальником цеха и главным инженером, а в 2004 году стал заместителем директора по основному производству и качеству.

В 2010 году Пугачев возглавил Новосветский поселковый совет, а по истечении срока государственной службы в 2014 году вновь вернулся на ЗШВ «Новый Свет» на должность заместителя директора по производству.

С марта 2015 был назначен директором завода, а с августа того же года – его генеральным директором.

«Массандра» является одним из крупнейших предприятий на постсоветском пространстве по выращиванию винограда и производству марочных виноградных вин. В объединение входят девять заводов первичного и вторичного виноделия и три самостоятельных завода. В коллекцию вин предприятия входит около одного миллиона бутылок. В 1988 году «Массандра» была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по их многочисленности и уникальности. После торгов по продаже «Массандры» глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что коллекция предприятия, включающая 10 тысяч бутылок старинного эталонного вина, защищена законом и не подлежит отчуждению. Кроме того, земля, на которой расположена «Массандра», остается в республиканской собственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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