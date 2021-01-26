Снегопад и похолодание ожидаются в Крыму через два дня

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Мокрый снег, гололедица и сильный ветер ожидаются в Крыму с 28 января.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой главного управления МЧС по Республике Крым штормовом предупреждении.

«После продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий. Мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 28 и 29 января – 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов», – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что в связи с непогодой высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики и возможно увеличение количества ДТП и нарушение транспортного сообщения. Существует угроза падения линий электропередач и рекламных конструкций. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

Спасатели рекомендуют не отправляться в горно-лесную местность, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, включая русла рек и береговую линию моря. Дабы не получить обморожение или переохлаждение, следует исключить длительное пребывание на улице. Также из-за угрозы возникновения пожаров не следует обогревать квартиры и дома газовыми плитами. Находясь на улице, следует обращать внимание на линии электропередач и рекламные щиты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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