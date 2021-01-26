Прогноз погоды в Крыму на вторник 26 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 26 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (южный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, дождь (сильный дождь.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 12, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 11, ночью около 8 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 82 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 11, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер южный 21 км/час, возможны порывы до 63 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер южный 30 км/час, возможны порывы до 65 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 11, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер южный 35 км/час, возможны порывы до 79 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 12, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер южный 19 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 9, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер юго-западный 25 км/час, возможны порывы до 60 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 83 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью около 5 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 3, в Сочи - 6, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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