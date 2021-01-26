Отдых в Крыму подорожал минимум на 10 процентов

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Рост цен на летний отдых в Крыму составил в январе этого года 10%.

Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Средний рост цен по рынку на летнее размещение на черноморских курортах Краснодарского края и Крыма, по общему мнению туроператоров, сейчас составляет 10% по сравнению с прошлым годом. Однако это не предел», – говорится в сообщении.

Как передает телеканал RT, рост цен на туристические услуги в России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с пандемией COVID-19 может составить минимум 10-15%. «Аналитики АТОР еще в конце декабря 2020 года пришли к выводу, что даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10-15%, а в пессимистичном – и выше», – добавили в ассоциации.

По данным туроператоров, в январе на этапе раннего бронирования туров на юг страны цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с январем 2020 года на 3-20%. Рост зависит от категории отеля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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