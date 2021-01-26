Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений ● Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля ● Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд
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В Севастополе за сутки были зарегистрированы 102 новых случая заболевания COVID-19.
Это новый рекорд с начала пандемии.
Как сообщили в пресс-службе правительства города, также за сутки 91 человек был выписан после выздоровления, еще пять пациентов в возрасте от 65 до 94 лет скончались.
Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 9207 человек, из них 8311 к настоящему моменту уже выздоровели, а 371 пациент умер. Это данные по состоянию на утро 26 января.
«На сегодняшний день в стационарах находится 337 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 127 человек», - добавили в правительстве.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировали 157 случаев заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Севастополе стартует 8 февраля.
Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли. Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки. За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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