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На Ай-Петри и Ангарском перевале появятся спасательные посты МЧС
В связи с сохранением устойчивого снежного покрова на плато Ай-Петри и на Ангарском перевале будет организована работа аварийно-спасательных постов «КРЫМ – СПАС».
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
По информации ведомства, спасатели будут находиться на постах в период выходных дней.
«Пункты будут оснащены необходимым спасательным оборудованием, снаряжением и радиосвязью. На них также дежурит техника высокой проходимости для буксировки автомобилей. При необходимости к аварийно-спасательному посту незамедлительно может быть вызвана бригада скорой медицинской помощи», – сказано в сообщении.
На Ангарском перевале будут дежурить сотрудники Алуштинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов, на плато Ай-Петри – спасатели Ялтинского и Бахчисарайского отрядов.
В МЧС Крыма также напомнили, что автодорога Ялта – Ай-Петри – Соколиное закрыта для движения всех видов транспорта запрещающими дорожными знаками.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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