Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки ● Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек ● Севастополь перешагнул порог в 100 зараженных COVID-19 за сутки
Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля
фото © rg.ru
Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Севастополе стартует 8 февраля.
Как заявил сегодня на аппаратном совещании в правительстве города губернатор Михаил Развожаев, запись на вакцинацию должна открыться 26 января.
«Уже необходимо открыть запись в ближайшее время для всех желающих. В ближайшее время дополнительные дозы вакцины, которые позволят нам обеспечивать действительно массовую вакцинацию, поступят, – цитирует Развожаева «Новый Севастополь». – Я прошу сегодня расписание с коллегами из департамента здравоохранения отработать. И с 8 февраля чтобы первые слоты были открыты на запись на общедоступную вакцинацию».
Развожаев отметил, что прививки будут ставиться по желанию граждан. «Чтобы с завтрашнего дня уже люди на «Госуслугах» могли соответствующую запись сделать», – подчеркнул Развожаев.
Сейчас в Севастополе вакцинируют медиков и учителей. Прививку первым компонентом сделали 1742 человека, вторым – 560 человек. Севастополь рассчитывает получить почти 18 тысяч доз вакцины до конца февраля.
В Крыму массовая вакцинация началась 18 января. Вакцинация медиков и сотрудников «скорой помощи» стартовала в Крыму 15 декабря.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Семь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
В Крыму уже менее двухсот новых заражений за сутки. За 24 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Число жертв коронавируса в Крыму превысило 700 человек. Семь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
В Севастополе матрос чуть не погиб после вакцинации от коронавируса. С 18 января в России начинается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, но в Вооруженных силах она началась раньше. На Черноморском флоте России матросов срочной службы прививают принудительно.
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