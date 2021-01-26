Курорт
Летний отдых в Турции подорожал на 15 процентов
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Стоимость отдыха в Турции этим летом выросла на 15% по сравнению с прошлым годом, после старта сезона цены продолжат расти.
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«Цены на туры в Турцию уже выросли в сравнении с предыдущим годом. В разных туроператорских компаниях рост цен на отели Турции на этапе раннего бронирования оценивают от 5 до 15%, при этом последняя цифра выглядит более близкой к истине», – отмечают в АТОР.
Эксперты полагают, что это повышение вряд ли отпугивает туристов, поскольку в нынешних условиях Турция осталась единственным «активным» и открытым для россиян зарубежным массовым летним пляжным направлением, на котором действуют классические акции раннего бронирования.
В АТОР также напомнили, что цены на туры в Турцию растут ежегодно, начиная с 2017 года.
Пока еще недельный тур на двоих в турецкий пятизвездочный отель на «все включено» в июне можно купить за 60 тысяч рублей, добавили в Ассоциации.
Акции раннего бронирования в ведущих отелях Турции действуют до 31 марта 2021 года.
По спецусловиям сейчас можно забронировать туры на турецкие курорты с вылетами до конца октября. Эксперты полагают, что после окончания акций раннего бронирования, в апреле-мае, произойдет очередное повышение цен на востребованные и качественные семейные отели.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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