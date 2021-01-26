Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго ● Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов ● Как обмелели водохранилища Крыма: фото из космоса ● Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились ● В Симферополе провели масштабный сброс воды
Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму
В Крыму начали работать две уникальные лаборатории на колесах ГУП РК «Вода Крыма».
С помощью дорогостоящего оборудования специалисты будут выявлять незаметные утечки и незаконные врезки в водопровод, сообщил на заседании по ситуации с водоснабжением генеральный директор предприятия Владимир Баженов.
«Эти передвижные лаборатории позволяют обнаружить самые незаметные утечки, а также незаконные врезки в водопровод. Кто не спрятался, я не виноват. Техника начала работать с прошлой недели», - пояснил Баженов, уточнив, что машины куплены за счет бюджета республики.
Одна из машин оснащена роботом и плавучей платформой, которая позволяет работать даже в дождевой канализации, добавил гендиректор.
О том, что в Крыму появятся уникальные машины, стало известно еще в декабре ушедшего года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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