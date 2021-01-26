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Водный кризис

Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму

11:16 вторник, 26 января 2021

В Крыму начали работать две уникальные лаборатории на колесах ГУП РК «Вода Крыма».

С помощью дорогостоящего оборудования специалисты будут выявлять незаметные утечки и незаконные врезки в водопровод, сообщил на заседании по ситуации с водоснабжением генеральный директор предприятия Владимир Баженов.

«Эти передвижные лаборатории позволяют обнаружить самые незаметные утечки, а также незаконные врезки в водопровод. Кто не спрятался, я не виноват. Техника начала работать с прошлой недели», - пояснил Баженов, уточнив, что машины куплены за счет бюджета республики.

Одна из машин оснащена роботом и плавучей платформой, которая позволяет работать даже в дождевой канализации, добавил гендиректор.

О том, что в Крыму появятся уникальные машины, стало известно еще в декабре ушедшего года. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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