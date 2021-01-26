Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму

В Крыму начали работать две уникальные лаборатории на колесах ГУП РК «Вода Крыма».

С помощью дорогостоящего оборудования специалисты будут выявлять незаметные утечки и незаконные врезки в водопровод, сообщил на заседании по ситуации с водоснабжением генеральный директор предприятия Владимир Баженов.

«Эти передвижные лаборатории позволяют обнаружить самые незаметные утечки, а также незаконные врезки в водопровод. Кто не спрятался, я не виноват. Техника начала работать с прошлой недели», - пояснил Баженов, уточнив, что машины куплены за счет бюджета республики.

Одна из машин оснащена роботом и плавучей платформой, которая позволяет работать даже в дождевой канализации, добавил гендиректор.

О том, что в Крыму появятся уникальные машины, стало известно еще в декабре ушедшего года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты пообещали убрать в городе «визуальный мусор». Больше десятка рекламоносителей убраны с улиц Ялты за неделю.

Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов. Проблемы возникнут из-за того, что вода в городских магистралях будет перебрасываться в обратном направлении..

Как обмелели водохранилища Крыма: фото из космоса. Украинский Национальный центр управления и испытаний комических средств провел спутниковый мониторинг изменений площади водных зеркал водохранилищ Крыма.

Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились. Водохранилища Крыма существенно не пополнились за счет растаявшего снега, который выпал в январе.