Крымчанка спровоцировала дворнягу и чуть не лишилась глаза

По крымским социальным сетям разошлись жуткие фотографии после очередного нападения собаки на человека в Керчи.

Опубликованное днем позже видео с камер наблюдения у магазина, где произошел инцидент, представило все в ином свете.

Пост о нападении опубликовало сообщество «Плохие новости | Жесть. Крым» в соцсети «ВКонтакте». Исходя из написанного, некая Эпа Сафина примерно в полночь вместе с отцом пришла к магазину, но не успела открыть дверь, как на нее набросилась собака, которая сидела у входа.

«Собака была крупной, лаяла и сразу бросилась на керчанку. Укус пришелся на правый глаз. Врачи больницы № 2 провели операцию. К счастью, глаз не пострадал», — написали в сообществе.

Однако в тот же день в соцсетях появилось разоблачительное видео. На кадрах ясно видно, как девушка настойчиво пытается «пообщаться» с дворнягой, которая смирно сидит у входа. Собака сначала пыталась сбежать, но новая знакомая отгородила от нее пути отхода. И когда девушка полезла обниматься с загнанной ею в угол собакой, животное не выдержало и бросилось на обидчицу.

В группе «Новости Керчь Крым Россия» в соцсети «ВКонтакте», который и получил эксклюзивное видео с камер видеонаблюдения, написали, что, по словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В МВД Республики Крым ситуацию не прокомментировали, пояснив, что подобные происшествия не входят в зону их компетенции.

В тексте использованы материалы: Форпост

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