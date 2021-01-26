Происшествия
Крымчанина в интернете обманул житель Краснодарского края
В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего жителя Симферопольского района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.
На одном из интернет-сайтов он увидел объявление о продаже игровой приставки, перевел деньги в размере 7000 рублей с банковской карты на счет, предоставленный продавцом, однако товар не получил.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Симферополя установлен и по подозрению в совершении этого преступления задержан житель Краснодарского края. В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства, а именно: компьютерная техника, мобильный телефон, сим-карты. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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