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Происшествия

Крымчанина в интернете обманул житель Краснодарского края

10:06 вторник, 26 января 2021

В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего жителя Симферопольского района, который сообщил, что стал жертвой мошенников.

На одном из интернет-сайтов он увидел объявление о продаже игровой приставки, перевел деньги в размере 7000 рублей с банковской карты на счет, предоставленный продавцом, однако товар не получил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Симферополя установлен и по подозрению в совершении этого преступления задержан житель Краснодарского края. В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства, а именно: компьютерная техника, мобильный телефон, сим-карты. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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