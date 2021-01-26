Крымчанин с футболкой и пакетом на голове снял деньги с чужой карты

В Алуште задержали местных жителей по подозрению в краже денег с банковского счета в крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали сотрудники полиции, местный житель пришел в гости к другу, чтобы сделать покупку в интернете. Для этого мужчине нужно было ввести номер банковской карты и CVC-код.

«Когда карта осталась без присмотра, хозяин квартиры воспользовался ситуацией и украл ее. Пин-код от карты он знал, так как однажды вместе со своим знакомым был в магазине и запомнил цифры, которые тот вводил при оплате продуктов», - отметили в пресс-службе.

Чтобы снять деньги с чужого счета, мужчина нашел себе помощника, обещая поделиться с ним «добычей». Подельник скрыл лицо от камер банкомата футболкой и пакетом, снял деньги с краденой карты, а потом разделили сумму с приятелем в машине. Всего им удалось украсть 330 тысяч рублей.

Мужчин задержали правоохранители, следователь наложил арест на их имущество, чтобы возместить ущерб потерпевшему. В отношении них возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы до шести лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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