Крымчанин получил реальный срок за убийство собаки

Почти два года тюрьмы получил крымчанин, который убил собаку и избил сотрудника полиции.

Об этом сообщил в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Выяснилось, что 34-летний житель города Саки в ноябре 2020 года в состоянии алкогольного опьянения дважды ударил ногой питомца своей сожительницы – немецкого цвергшпица – за то, что тот лаял. Из-за этого животное погибло.

На место происшествия выезжали полицейские. Недовольный их действиями, ранее судимый крымчанин ударил одного из правоохранителей по голове и спине.

Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животным, повлекшее его гибель, а также применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили 1 год и 8 месяцев тюремного заключения в исправительной колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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