Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчан просят не удивляться странной воде из кранов ● Как обмелели водохранилища Крыма: фото из космоса ● Снег не помог: запасы крымских водохранилищ не пополнились ● В Симферополе провели масштабный сброс воды ● Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя
Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго
фото © Новости Крыма
Из-за того, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма, жители столицы Крыма и близлежащих районов будут по-прежнему испытывать проблемы с давлением в трубах и качеством воды.
Об этом предупредил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением.
«Мы не работали в этой схеме, скважины впервые в жизни запущены, поэтому постоянно идут регулировки и давления, и запорной арматуры. В связи с этим возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременны, так и, к сожалению, эпизодическое ухудшение качества воды, - пояснил он. – Потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении, начнет все, что скатывалось десятилетиями, вымывать, и эта тема, в общем-то, однозначно будет иметь место».
Кроме того, по словам главы предприятия, прошедшие в Крыму снегопады существенного притока воды в водохранилища не дали.
«Каких-то притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. По всем водохранилищам, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их можно не принимать во внимание», - заключил Баженов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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