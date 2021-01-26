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Водный кризис

Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго

Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго

фото © Новости Крыма

Из-за того, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма, жители столицы Крыма и близлежащих районов будут по-прежнему испытывать проблемы с давлением в трубах и качеством воды.

Об этом предупредил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании о ситуации с водоснабжением.

«Мы не работали в этой схеме, скважины впервые в жизни запущены, поэтому постоянно идут регулировки и давления, и запорной арматуры. В связи с этим возможны как провалы по давлению, но они будут кратковременны, так и, к сожалению, эпизодическое ухудшение качества воды, - пояснил он. – Потому что вода пойдет по трубе в противоположном направлении, начнет все, что скатывалось десятилетиями, вымывать, и эта тема, в общем-то, однозначно будет иметь место».

Кроме того, по словам главы предприятия, прошедшие в Крыму снегопады существенного притока воды в водохранилища не дали.

«Каких-то притоков от таяния снега в горах, к сожалению, не произошло. По всем водохранилищам, которые питаются за счет поверхностного стока главной гряды Крымских гор, у нас притоки столь минимальны, что их можно не принимать во внимание», - заключил Баженов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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