Какой сегодня праздник 26 января

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Сегодня, 26 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день таможенника (International Customs Day)

Фото pixabay.com

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация (World Customs Organization). На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника (International Customs Day).

День Австралии (Australia Day)

Фото pixabay.com

День Австралии (Australia Day) — национальный и любимейший праздник австралийцев — знаменует начало освоения Зеленого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Артур Филипп (Arthur Phillip) высадился в бухте Сиднея, поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс.

Это произошло 18 лет спустя после открытия континента капитаном Джеймсом Куком.

Филипп назвал новое поселение «Сидней» по имени Томаса Тауншенда, первого виконта Сиднея, секретаря Британской империи в 1784—89 годах, который и отдал приказ отправить флот.

Первый флот состоял из двух военных кораблей — Сириуса и Сэпплая — и девяти товарных. Есть запись о том, что на кораблях находились 192 женщины-заключенные, 564 мужчины, 450 матросов, гражданский и военный персонал, 28 жен и 30 детей.

Ермилов день

Народный праздник «Ермилов день» отмечается 26 января (по старому стилю - 13 января). В православном церковном календаре это день почтения памяти мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских). Другие названия праздника: «Ермил - всем и вся мил», «Ерема», «Еремин день», «Ерема на печи», «Елизар».

Также сегодня, 26 января, отмечают такие праздники:

- День Объединенного оперативного командования Вооруженных сил Украины

- День работника контрольно-ревизионной службы Украины

- День международного признания Латвийской Республики

- День случайных направлений

- Всемирный день экологического образования (World Environmental Education Day)

- День карамельных конфет с арахисом в США

- День супругов (National Spouses Day) в США

- День свободы Уганды

- День республики (Republic Day) в Индии

- День Дуарте в Доминикане

- День инженера и архитектора Панамы

Сегодня именины празднуют: Петр, Афанасий, Яков, Варсонофий, Елизар, Ермил, Иринарх, Иуда, Иуст, Исай, Максим, Никифор, Никодим, Папирин, Пахом, Стратоник.

Что происходило 26 января в прошлые годы

1500 - Висенте Яньес Пинсон стал первым европейцем, ступившим на землю Бразилии

1525 - появилась первая печатная карта Русикарта Московских земель.

1564 - в ходе Ливонской войны произошла Битва при Чашниках.

1697 - Исаак Ньютон решает задачу о брахистохронеи попутно открывает вариационное исчисление.

1788 - основан город Сиднейпервое поселение европейцев в Австралии.

1802 - Создана библиотека Конгресса США. Библиотека Конгресса США, свыше 30 011 749 книг.

1808 - в Австралии произошел так называемый «ромовый мятеж».

1871 - франко-прусская война: Заключено перемирие между гарнизоном осажденного Парижа и прусскими войсками.

1886 - Карл Бенц патентует автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1919 - Махновцы заключили договор о совместных действиях с большевиками.

1940 - Нацисты запретили польским евреям ездить на поездах.

1980 - Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады.

2000 - В Аргентине археологи обнаружили останки самого большого в истории нашей планеты динозавра.

2003 - Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах.

2005 - вертолет Sikorsky CH-53 Sea Stallion ВВС США рухнул близ иракского города Рутба, унеся жизни 31 морпеха.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 января. Какие праздники будут завтра?

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