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Общество

Инженер из Севастополя выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Севастополя Виталий Гнатков выиграл один миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщила пресс-служба «Спортлото».

«Мы смотрели прямой эфир новогоднего розыгрыша в гостях. Я записывал номера бочонков на листок, потому что свои билеты оставил дома. Когда вернулись, сверили числа. Мы так обрадовались результатам, словами не передать», – поделился впечатлениями победитель.

Первым о выигрыше Гнатков рассказал родителям. Его отец — большой поклонник лотерей и всегда верил, что однажды кому-то из его семьи точно повезет.

Виталий Гнатков работает инженером-строителем. В свободное время вместе с семьей путешествует по Крыму на машине. Выигранные деньги мужчина планирует потратить на покупку нового автомобиля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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