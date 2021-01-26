Общество
Инженер из Севастополя выиграл в лотерею миллион рублей
Житель Севастополя Виталий Гнатков выиграл один миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщила пресс-служба «Спортлото».
«Мы смотрели прямой эфир новогоднего розыгрыша в гостях. Я записывал номера бочонков на листок, потому что свои билеты оставил дома. Когда вернулись, сверили числа. Мы так обрадовались результатам, словами не передать», – поделился впечатлениями победитель.
Первым о выигрыше Гнатков рассказал родителям. Его отец — большой поклонник лотерей и всегда верил, что однажды кому-то из его семьи точно повезет.
Виталий Гнатков работает инженером-строителем. В свободное время вместе с семьей путешествует по Крыму на машине. Выигранные деньги мужчина планирует потратить на покупку нового автомобиля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму лошади в поисках еды заглянули к туристам в машину. Две не в меру любопытные лошади встретились автотуристам в Байдарской долине.
Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк. Однако фотографии говорят об обратном.
Какой сегодня праздник 25 января. Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 24 января. Сегодня, 24 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений
За 25 января на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Взрыв или замыкание? Что случилось с электроподстанцией в Ялте видео
В Ялте в ночь на 26 января прогремел взрыв, город на несколько минут остался без электричества.
«Ее место обитания - бросовые земли»: почему Крым боится нашествия саранчи
Итальянский прус и азиатская перелетная – таких «гостей» ожидают в Крыму в 2021 году. Это виды саранчи, нашествие которой прогнозирует Россельхозцентр.
Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя
Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.
вчера
В Симферополе провели масштабный сброс воды
21 час назад
В Крыму в море у Ласпи обнаружили труп женщины
19 часов назад
Аксенов пообещал лично звонить крымчанам
16 часов назад
Главы Крыма и Севастополя проваливают внутреннюю политику
Крым и Севастополь проваливают внутреннюю политику: по итогам 2020 года оба региона не вошли в пятерку по наибольшему доверию губернаторам.