Инженер из Севастополя выиграл в лотерею миллион рублей

Житель Севастополя Виталий Гнатков выиграл один миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото», сообщила пресс-служба «Спортлото».

«Мы смотрели прямой эфир новогоднего розыгрыша в гостях. Я записывал номера бочонков на листок, потому что свои билеты оставил дома. Когда вернулись, сверили числа. Мы так обрадовались результатам, словами не передать», – поделился впечатлениями победитель.

Первым о выигрыше Гнатков рассказал родителям. Его отец — большой поклонник лотерей и всегда верил, что однажды кому-то из его семьи точно повезет.

Виталий Гнатков работает инженером-строителем. В свободное время вместе с семьей путешествует по Крыму на машине. Выигранные деньги мужчина планирует потратить на покупку нового автомобиля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму лошади в поисках еды заглянули к туристам в машину. Две не в меру любопытные лошади встретились автотуристам в Байдарской долине.

Мэр крымского города уверен, что «сакский мясник» - это фейк. Однако фотографии говорят об обратном.

Какой сегодня праздник 25 января. Сегодня, 25 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 24 января. Сегодня, 24 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.