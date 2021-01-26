Губернатор Севастополя опубликовал «компромат» на себя

фото © Михаил Развожаев /Instagram

Пользователи сравнили Развожаева с Жан-Клодом Ван Даммом и обратили внимание на его шевелюру.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев по случаю празднования Дня студентов, в духе светской хроники, рассказал о своем студенческом прошлом и опубликовал фото с выполнением шпагата.

«Выборы прошли, и можно выкладывать на себя «компромат». На фотографии я на шпагате – студенческий концерт после посвящения в студенты – видите, весь в муке и пыли (много аудиторий пришлось преодолеть по-пластунски при добром внимании старшекурсников)», – написал Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

Внимательный читатель заметит, что на опубликованном снимке будущий губернатор Севастополя красуется в футболке группы Metallica. Той самой, которая в 2016 году снимет клип со взрывом 16-этажки на мысе Хрустальный в Севастополе.

«Годы идут, группу Metallica слушаю реже, но воспоминания незабываемые», – признался Михаил Развожаев.

Одни подписчики главы Севастополя в соцсети сравнили шпагат Развожаева с трюком знаменитого голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, а другие заметили пышную студенческую шевелюру Михаила Владимировича.

В тексте использованы материалы: Форпост

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