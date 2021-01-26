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Коронавирус в Крыму

Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

12:53 вторник, 26 января 2021

Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Общие число умерших с коронавирусом пациентов в Крыму составило 720.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 157 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 496 человек. Выздоровевших за весь период – 25 320 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений. За 25 января на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля. Массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Севастополе стартует 8 февраля.

Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли. Медики подтвердили 99 новых случаев коронавирусной инфекции в Севастополе за минувшие сутки.

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