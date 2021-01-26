Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе: новый рекорд ● В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений ● Массовая вакцинация от COVID-19 в Севастополе стартует 8 февраля ● Коронавирус подтвержден в Севастополе у 99 человек, пятеро умерли ● Семь человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Девять человек с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.
Общие число умерших с коронавирусом пациентов в Крыму составило 720.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 157 новых случаев COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 31 496 человек. Выздоровевших за весь период – 25 320 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму продолжают падать темпы прироста новых заражений. За 25 января на территории Республики Крым зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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