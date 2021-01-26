Число безработных в Крыму за год выросло почти в 10 раз

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К началу декабря 2020 года число безработных жителей Республики Крым увеличилось в 9,2 раза по сравнению с данными на начало года.

Об этом говорится в проекте регионального комплекса мер по восстановлению численности занятого населения.

«По состоянию на начало декабря 2020 года уровень безработицы увеличился в 8,8 раза: с 0,6% по состоянию на 1 января 2020 года до 5,3% рабочей силы, <…> численность безработных составила 48841 человек, что превысило показатель на начало года в 9,2 раза (5620 человек)», - говорится в проекте документа.

Из общего числа безработных примерно две трети – люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Число безработных в возрасте от 20 до 24 лет за год выросло в 16,8 раза, в возрасте от 25 до 29 лет – в 17,3 раза. Численность безработных с высшим образованием, состоящих на учете в центрах занятости, за 11 месяцев 2020 года выросла в 7,8 раза, безработных со средним профессиональным образованием – в 8,4 раза.

30,8% граждан от общего числа безработных в республике потеряли работу в период пандемии, с 1 марта 2020 года. Также с начала 2020 года в 90,7 раза выросло число безработных, которые официально ищут работу впервые, в 49 раз выросло число тех, кто не работает официально уже больше года.

«Наибольшая доля безработных приходится на граждан, работавших в организациях следующих видов экономической деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (24,%%); обрабатывающих производств (9,6%); сельское хозяйство (8,8%); деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (8,4%)», - перечислили в проекте документа.

При этом анализ рынка вакансий в республике показал, что больше всего в сотрудниках нуждаются организации здравоохранения (22,5% от всех вакансий), организации госуправления и соцобеспечения (13,6%), обрабатывающих производств (11,3%) и образования (10,9%).

Чтобы исправить ситуацию, авторы документа намерены в течение 2021 года трудоустроить не менее 22150 крымчан. Кроме того для максимального количества безработных региональные органы власти планируют организовать профессиональное обучение или переобучение под «кадровую потребность работодателей». Отдельно планируется организовывать трудовые стажировки для выпускников вузов и учреждений СПО, которые впервые ищут работу.

«Общая численность занятого населения к концу 2021 года должна составить 878 тысяч человек», - констатировала на заседании совета министров вице-премьер республики, министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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