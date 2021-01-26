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Происшествия

Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы

Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы

фото © Антон Гумен

В Симферополе на набережной реки Салгир по ночам орудуют неизвестные вандалы.

Как сообщил в Facebook директор симферопольского МБУ «Город» Антон Гумен, после бурного отдыха нерадивых граждан приходится не только собирать разбросанный мусор, но и ремонтировать элементы благоустройства.

«Помимо лавочек, ломают урны и портят плиточное покрытие. Скорее всего, это происходит в ночное время, поэтому найти виновных довольно затруднительно, а ставить камеру на каждый квадратный метр в городе - это, конечно, не выход», - написал Гумен.

Он призвал симферопольцев ответственно относиться к городской среде, беречь муниципальное имущество, за порчу которого предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте полностью устранили последствия ночного «блэкаута». В Массандре устранены все последствия ночного короткого замыкания на подстанции.

Воды в Ялте много, но давать ее будут все равно по часам. В водохранилищах Большой Ялты осталось воды на два месяца.

Лаборатории на колесах будут бороться с утечками воды в Крыму. В Крыму начали работать две уникальные лаборатории на колесах ГУП РК «Вода Крыма».

Крымчан успокоили: проблемы с водой останутся надолго. Из-за того, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма, жители столицы Крыма и близлежащих районов будут по-прежнему испытывать проблемы с давлением в трубах и качеством воды.

Происшествия
Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы

Бьют плитку, ломают урны и лавочки: Симферополь оккупировали вандалы фото

В Симферополе на набережной реки Салгир по ночам орудуют неизвестные вандалы.

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