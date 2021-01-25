Вода из Симферопольского водохранилища опасна, пить ее нельзя

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Вода из Симферопольского водохранилища в Крыму загрязнена, ее нельзя использовать для питья.

Как заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» кандидат химических наук, доцент кафедры Крымского федерального университета им. Вернадского Константин Работягов, река Салгир, питающая Симферопольское водохранилище, протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирской долины.

«Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а потом – в водохранилище», – отметил он.

По словам эксперта, в наиболее удачном положении находятся жители прибрежных районов Южного берега Крыма, так как они потребляют родниковую воду из водозаборов, которые расположены в верховьях главной гряды Крымских гор.

Доцент посоветовал жителям перед употреблением воды несколько дней отстаивать ее в открытой таре и очищать при помощи бытовых фильтров. Он подчеркнул, что это позволит снизить объем взвеси и уменьшить неприятный запах.

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